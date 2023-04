Partnerschaft mit bewegter Historie

Im Herbst war eine Gruppe aus Braunau zu Gast bei den Partnern, nun begrüßt Braunau von 29. April bis 1. Mai eine 90-köpfige Delegation aus Lavarone. Am Sonntag, 30. April, findet ab 19.30 Uhr ein Freundschaftsabend im Veranstaltungszentrum statt, zu dem alle Interessierten bei freiem Eintritt herzlich eingeladen sind. Die gegenseitigen Besuche werden von Alois Rögl organisiert, durch den Freundschaftsabend führt Florian Kotanko, Musik steuern die Stadtkapelle Braunau und der Lavarone-Chor bei.

Flüchtlinge in Braunau

Als das Königreich Italien im Mai 1915 Österreich-Ungarn den Krieg erklärte, wurden Tausende Trentiner – österreichische Staatsbürger mit italienischer Muttersprache – aus ihrer Heimat evakuiert. Bis 1918 lebten zahlreiche Menschen aus Lavarone in einem riesigen Flüchtlingslager in Braunau, das sich auf die Stadtteile Laab und Höft erstreckte. Nach Kriegsende begaben sich viele Flüchtlinge wieder in ihre alte Heimat. An diese Zeit erinnert auch die 1997 erfolgte Benennung des "Trentinerplatzes" beim Gymnasium Braunau.

