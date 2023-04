Parkgebühren gelten in Ried bald auch wieder für Elektroautos

Seit rund fünf Jahren müssen Besitzer eines Elektroautos in der Gebührenzone in der Rieder Innenstadt keine Parkgebühren bezahlen. Es reicht, die Parkuhr zu stellen, die maximale Dauer ist auf zwei Stunden beschränkt. Mit Anfang Mai wird es in der Parkgebührenordnung der Stadt Ried eine Änderung geben. Das wurde in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates beschlossen. "Durch die Aufhebung der Abgabenbefreiung für elektrisch betriebene Fahrzeuge im Innenstadtbereich wird die Gleichbehandlung aller mehrspurigen Fahrzeuge jetzt wiederhergestellt", sagt SPÖ-Vizebürgermeister und Verkehrsstadtrat Peter Stummer.

Ein wesentlicher Grund sei, dass die Anschaffung von Elektroautos bereits massiv gefördert würde, so Stummer.

