Parkgebühr ist wieder zu bezahlen: Rieder SP ist sauer

Diesen Dienstag durften durch die Lockerungen der Regierung zahlreiche Rieder Betriebe mit einer Verkaufsfläche von bis zu 400 Quadratmetern wieder öffnen. Parallel dazu wurde auch die Parkgebührenpflicht in der Innenstadt wieder eingeführt, gestraft wurde in den ersten Tagen noch nicht, die Polizei informierte mit Infozetteln, die OÖN haben berichtet.

Widerstand kommt nun von SP-Stadtrat Peter Stummer. "Als ich am Dienstag beobachtet habe, dass wieder Geld in die Parkautomaten geworfen wird, wusste ich erst Bescheid. Die politischen Vertreter der Stadt haben von dieser Wiedereinführung nichts gewusst. Ich gehe davon aus, dass es sich dabei um einen Alleingang des Bürgermeisters oder Beamten handelt", so Stummer im OÖN-Telefonat.

Geht es nach dem SP-Stadtparteichef, sollte die Gebührenpflicht zumindest bis Ende Juni ausgesetzt werden. "Grundsätzlich sind die Parkgebühren in der Stadt völlig in Ordnung. Aber in der jetzigen Situation ist die Frequenz natürlich drastisch zurückgegangen. Es ist sehr schwer, Leute zu mobilisieren, auch etwas bei den lokalen Händlern einzukaufen, da machen Parkgebühren kein gutes Bild", sagt Stummer.

Auf die Frage der OÖN, ob er das Gespräch mit Bürgermeister Albert Ortig (VP) suchen werde, antwortet Stummer: "Wenn ich ihn treffe, werde ich ihn ansprechen, aber grundsätzlich würde ich mir eine bessere aktive Kommunikation wünschen, es gab bisher in der Krise nur wenige Gespräche mit dem Bürgermeister, und da ging die Initiative auch von mir aus."

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at