Parken in Ried ab sofort wieder gebührenpflichtig

Am 16. März 2020 wurde wegen der Schließung der meisten Geschäfte in der Rieder Innenstadt die Einhebung der Parkgebühren ausgesetzt. Mit der Wiedereröffnung zahlreicher Betriebe tritt die Gebührenpflicht wieder in Kraft. "Die Rieder Geschäfte haben wieder geöffnet. Daher gilt ab sofort wieder die Parkraumbewirtschaftung, die bis Ostern wegen der Covid-19-Maßnahmen ausgesetzt war", heißt es in einer Information der Stadtgemeinde Ried. Das sei notwendig, um das Zu- und Abfahren zum Einkaufen zu gewährleisten.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.