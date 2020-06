Paracycling-Event wird stattfinden

Aufgrund der Corona-Krise sind für heuer viele Radrennen abgesagt. Für die Szene erfreulich: Der Weltradsportverband UCI hat die Durchführung der 7. Internationalen OÖ. Paracycling-Tour bestätigt, so der Innviertler Athlet Walter Ablinger.

Die Rundfahrt mit Start im Innviertel findet im Oktober für Damen und Herren in unterschiedlichen Klassen statt, ursprünglich war sie Ende Mai geplant gewesen.

Qualifikation für Paralympics

Die größte Radsportveranstaltung Österreichs für Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung wird Topathleten ins Land bringen.

Die Rundfahrt zählt außerdem zum European Handbike Circuit und damit zur Qualifikation für die Paralympics 2021. Am 4. Oktober steht von Schärding aus das Radeinzelzeitfahren an – zugleich die österreichische Paracycling-Meisterschaft für alle Behindertenradsportklassen sowie für Freizeit- und Amateurradsportler.

Am 9. Oktober folgt ein Rundstreckenrennen in Rainbach bei Schärding für alle Behindertenradsportklassen sowie für Freizeit- und Amateurradsportler. Am 10. Oktober geht es im Raum Schwanenstadt weiter, tags darauf bei Bad Hall.

