"Wir müssen die Pandemie miteinander bekämpfen"

Primar Jürgen Barth hat ein Ziel: Aufklärung über die Corona-Schutzimpfung. Zu viele Falschinformationen kursieren, gerade im Bezirk Braunau ist die Impfmoral auch deshalb sehr niedrig. Jürgen Barth hat sich dazu bereit erklärt, in die Gemeinden zu fahren und vor Ort Faktenchecks mit Skeptikern und vor allem Verunsicherten zu machen. Kürzlich war er in Höhnhart. Dort ist die Impfquote mit am niedrigsten, nicht einmal jeder zweite ist geimpft. Zwei Stunden lang stand er Besuchern der Informationsveranstaltung Rede und Antwort und versuchte, aufzuklären. Souverän und ehrlich beantwortete er die zum großen Teil kritischen Fragen aus dem Publikum. Ein Auszug:

Wenn die Impfung bei Omikron weniger wirkt, warum soll ich mich dann impfen lassen?

Jürgen Barth: Die Impfstoffe bieten auch gegen Omikron einen sehr hohen Schutz vor schweren Verläufen. Die Wahrscheinlichkeit, auf der Intensivstation zu landen oder Langzeitschäden davonzutragen, ist mit einer vollständigen Impfung viel geringer.

Die Mortalität ist nicht gestiegen. Ist Corona nicht einfach so wie eine Grippe?

Ich arbeite seit 31 Jahren im Krankenhaus Braunau. Wir hatten jedes Jahr eine mehr oder weniger starke Grippewelle, die Erkrankten mussten, genauso wie Coronapatienten, getestet und isoliert untergebracht werden. Aber es war noch nie so, dass wir Stationen sperren mussten. Wir sind immer mit den Kapazitäten ausgekommen. Während der vergangenen zwei Corona-Wellen waren bis zu 60 Betten belegt, von unseren zwölf Intensivbetten waren zeitweise neun mit Corona-Patienten belegt. Da liegt schon ein wesentlicher Unterschied zur Grippewelle. Zur Mortalität kann ich sagen, dass wir in Österreich bis zu 2000 Grippetote im Jahr hatten, mit Corona ist es in einem vergleichbaren Zeitraum das Dreifache, 6000 bis 7000. Die Zahl der Infizierten ist höher als jene mit Grippe in einer Grippewelle. Rund zehn Prozent der Corona-Infizierten landen im Spital, rund zehn Prozent von diesen müssen intensiv betreut werden, davon überleben nur zirka 40 Prozent.

Ich bin jung und gesund. Es sterben vorwiegend Alte an Corona. Warum soll ich mich impfen lassen?

In der ersten Welle waren die Verstorbenen meist älter als 75 Jahre. Wir haben diese mit der Impfung schützen können, es kam eine neue Mutation, die Sterblichkeit verlagerte sich. Das Durchschnittsalter liegt bei 60 bis 65 Jahren. Die jüngste Patientin, die wir verloren haben, war 23 Jahre alt. Vorerkrankungen spielen natürlich eine Rolle, aber es sterben auch Menschen ohne Vorerkrankung.

In Portugal ist die Impfquote sehr hoch. Aber auch dort steigen die Infektionszahlen, die sind nicht besser dran als wir.

Angesteckt, nicht hospitalisiert. Das ist der wesentliche Unterschied. Die Impfstoffe bieten einen Schutz vor schweren Erkrankungen, nicht vor Ansteckungen.

Wenn die Impfstoffe so sicher sind, warum übernehmen dann die Hersteller nicht die Haftung?

Der Staat übernimmt die Haftung, das ist bei beinahe allen anderen Impfstoffen ebenfalls gängig.

Warum setzen wir nicht einfach auf eine natürliche Auslese statt auf die Impfung?

Unser Ziel ist, Todesfälle und Langzeitfolgen zu vermeiden. Wir müssen die Pandemie ordentlich miteinander bekämpfen, damit sie endlich endet. Und das geht momentan nur, wenn sich genug impfen lassen.

Ich bin genesen, ich habe noch Antikörper. Ich bin geschützt, warum soll ich mich impfen lassen?

Eine Erkrankung schützt nicht dauerhaft. Antikörper bieten keine solide Auskunft über den Schutz, den man hat. Es müssen neutralisierende Antikörper erhoben werden, das machen in Österreich nur eine Handvoll Labore. Wir wissen nicht, wie viele neutralisierenden Antikörper man braucht, um geschützt zu sein. Auch Menschen mit einem hohen Antikörperanteil werden krank. Wichtig sind eben nicht nur die neutralisierenden Antikörper, sondern auch die Aktivität der Abwehrzellen (T-Zellen). Leider kann man die nicht einfach bestimmen.

Auch Geimpfte stecken sich an und geben das Virus weiter. Warum heißt es dann, aus Solidarität impfen lassen?

Geimpfte können zwar eine hohe Viruslast haben, aber sie haben diese hohe Viruslast viel kürzer als Ungeimpfte. Je weniger Viruslast, umso weniger steckt man andere an.

Soll ich vor der Impfung etwas einnehmen, damit ich sie besser vertrage?

Die häufigsten Impfreaktionen sind Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfweh, Gelenkschmerzen, Fieber und Schüttelfrost. Die sind aber nach spätestens 48 Stunden wieder vorbei. Eine prophylaktische Einnahme ist aber nicht nötig. Ich empfehle, Mexalen oder Ibuprofen einzunehmen, sobald Sie merken, dass Sie Impfreaktionen haben. Wenn sie drei bis fünf Tage später Reaktionen haben, dann gehen sie zum Haus- oder Impfarzt, um die sehr selten auftretenden Thrombosen oder Herzmuskelentzündungen auszuschließen.

Kann ich zu viele Antikörper haben?

Nein.

Kann ich mir den Impfstoff aussuchen? Welchen haben Sie?

Ja, das ist möglich. Eine Auffrischung ist, auch wenn man schon mit einem Vektorimpfstoff von Johnson und Johnson oder Astra Zeneca geimpft wurde, mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna empfohlen.

Kommt die vierte Impfung?

Ja, ich glaube, es wird alle sechs Monate nötig sein. Aber ich hoffe auch auf Medikamente, die breit verfügbar werden. Derzeit gibt es noch keine, aber es gibt vielversprechende Medikamente in den unterschiedlichen Testphasen.

"Unser Ziel ist es, Todesfälle und Langzeitfolgen zu vermeiden. Wir müssen die Pandemie ordentlich miteinander bekämpfen, damit sie endlich endet", sagt Jürgen Barth, Primar am Krankenhaus Braunau. Bild: Daniel Scharinger

Nächster Faktencheck ist am Mittwoch, 5. Jänner, 19 Uhr, im Sitzungssaal der Gemeinde Tarsdorf. Keine Anmeldung nötig.