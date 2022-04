Die Zahl der in Passau erfassten Straftaten ist im Jahresvergleich um 258 Fälle – 7,2 Prozent – auf insgesamt 3346 Fälle zurückgegangen. Im Vorjahr habe die Corona-Pandemie Auswirkungen gezeigt, es sei davon auszugehen, dass durch die pandemiebedingten Einschränkungen auch Tatgelegenheiten weggefallen seien: Die Aufhebung dieser Einschränkungen könne sich möglicherweise auch in wieder steigenden Deliktszahlen in diesem Jahr bemerkbar machen, so der niederbayerische Polizeipräsident