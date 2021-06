Paltinger Bauernmarkt wird heuer 25 Jahre

Frische Bauernkrapfen, Pofesen, Holzofenbrot und Mehlspeisen, Honig, Marmelade, Obst und Gemüse je nach Saison. Das alles und viel mehr wird am Paltinger Bauernmarkt schon seit 25 Jahren angeboten. Der Markt ist nicht nur bei den eigenen Gemeindebürgern beliebt, dass er einen Besuch wert ist, hat sich auch darüber hinaus herumgesprochen: "Wir haben unsere Stammkunden, die seit Anfang an gerne bei uns kaufen. Es kommt aber auch viel Laufkundschaft, da wir an der Landesstraße liegen. Die Leute fahren teils aus Salzburg, aber auch aus Maria Schmolln und Hochburg-Ach zu uns", sagt Monika Maislinger, eine der sieben Paltingerinnen, die den Markt organisieren.

Am besten entwickelt habe sich der Bauernmarkt in den vergangenen zehn Jahren und auch die Corona-Krise habe einen neuen Schwung gebracht. "Die Leute wollen regional einkaufen, gerade in Krisenzeiten. Das merken wir schon, wir sind auch zuversichtlich, dass das so bleibt", sagt Maislinger, die seit der ersten Stunde am Markt mitwirkt.

Im Angebot: Bauernkrapfen, Mehlspeisen, Holzofenbrot und vieles mehr. Bild: Fesl

Beliebt: Das Schmalzgebäck

Angefangen hat alles 1996 mit einem Marktstandl, damals noch im Lagerhaus in Weikertsham. Später übersiedelte der Stand in die alte Raiffeisenbank, danach vor das Kaufgeschäft Mackl, bis sich die Bäuerinnen vor etwa 20 Jahren im Pfarrhof einen Verkaufsraum einrichteten. Das frühere Stallgebäude haben die Bäuerinnen umgestaltet und über die Jahre adaptiert. "Wir müssen keine Standgebühren zahlen. Dafür sind wir der Pfarre dankbar", sagt Maislinger.

Für das Sortiment sind die sieben Organisatorinnen zuständig, die auch das beliebte Schmalzgebäck selbst backen, die Pflanzen setzen und das Gemüse einlegen. Butter, Käse, Gselchtes und Honig werden regional zugekauft. Je nach Jahreszeit und Anlass gibt es etwa österliches Gebäck, Muttertagskuchen und zu Weihnachten Kekse. "Unser Kekserlmarkt ist besonders beliebt", sagt Monika Maislinger. Auch am nächsten Bauernmarkt, der am Freitag stattfindet, gibt es ein paar regionale Highlights. Wenn der Holler noch zu blühen beginnt, backt Maislinger "bochane Hollan", außerdem gibt es Löwenzahn- und Fichtenwipfelhonig, Zitronen-Melissen- und Flieder-Sirup im Angebot.

Dass die Leute gerne kommen, sei auch dem guten Zusammenhalt und der Gemeinschaft im Team zu verdanken. "Wir können uns halt aufeinander verlassen", sagt Maislinger.

Der Bauernmarkt in Palting findet jeden ersten Freitag im Monat von 13-16 Uhr im Pfarrhof statt. Nächster Termin: Freitag, 4. Juni.

Rezept: Buttermilch-Nuss-Brot

Zutaten: 500 g Vollkornmehl Bio (oder 200 g Roggen, 200 g Dinkel, 100 g Weizen), 500 ml Buttermilch, 200g gehackte Walnüsse, 1 Würfel Germ, 1 TL Salz

Einen geschmeidigen, gut durchgekneteten Teig zubereiten. In eine Form geben. Ein Gitter einschneiden. Bei 150 Grad gut durchbacken (ca. 1 Stunde). Ergibt ca. 1 Kilo.