Palliativprojekt im Seniorenheim

Das Ziel war es, Zeichen und Orte für Mitbewohner und Angehörige zu schaffen, um würdevoll Abschied nehmen zu können.

Mit den Bewohnern gab es Gespräche über Abschied und Tod. "Wir waren sehr erstaunt, wie offen darüber gesprochen wurde, obwohl das Thema in der Gesellschaft oft noch tabuisiert wird", sagt Veronika Jodlbauer. Gemeinsam mit den Bewohnern wurde ein Angehörigenwagen gestaltet, der die Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet, und eine Ritualmappe mit Erinnerungen angefertigt. In jeder Etage des Seniorenwohnheims entstand außerdem ein Ort des Abschiednehmens, der der Trauer realen Raum geben soll.

14 Fachsozialbetreuer/-innen haben zuletzt einen Lehrgang am BFI Ried abgeschlossen und stehen für ihren Einsatz bereit. Der nächste Lehrgang in Ried startet am 28. März. Infoabende sind für 18. Jänner und 10. Februar geplant.