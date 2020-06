Pakete gestohlen: Mann zu zwei Jahren Haft verurteilt

Im Postverteilungszentrum in Aurolzmünster verschwanden Pakete im Wert von rund 30.000 Euro, zudem soll der Rumäne, der mittlerweile als Pfleger in der 24-Stunden-Betreuung arbeitet, in den Verteilzentren Seewalchen und Allhaming einen Schaden von mehr als 20.000 Euro verursacht haben. Insgesamt wurde dem mehrfach vorbestraften Angeklagten der Diebstahl von 56 Paketen vorgeworfen, die OÖN haben berichtet.

Seine Verantwortung änderte der Mann gegenüber dem Herbst 2019 nicht. "Ich habe damit nichts zu tun, ich bekenne mich nicht schuldig." Die Gegenstände, die in seiner Wohnung gefunden wurden, habe er sich selbst gekauft. "Wofür brauchen Sie beispielsweise 13 Flaschen Aftershave?", wollte Richter Stefan Kiesl wissen. "So ein Aftershave mit Aloe Vera kostet im Geschäft 68 Euro, im Internet habe ich es für 20 Euro bekommen. Ich habe auch welche verschenkt", antwortete der Angeklagte. Auch für fünf Stück neue PC-Tastaturen und 14 Kupplungen hatte er eine Erklärung: "Ich habe zwölf Brüder und 30 Neffe, da habe ich für jeden etwas gekauft."

In einem vorangegangenen Verfahren wurden der Bruder und ein Bekannter, mit denen der 29-Jährige zusammengearbeitet hatte, verurteilt.

Verteidiger Karl Robert Hiebl argumentierte damit, dass es keine stichhaltigen Beweise für die Taten gebe. "Wir wissen so viel in diesem Verfahren nicht, es sind lediglich Indizien", sagte Hiebl.

Das sah Richter Kiesl bei der Urteilsbegründung anders. "Ein Mitarbeiter der Post hat nach sehr umfangreichen Ermittlungsarbeiten detailliert erklärt, wie es passiert ist. Diese Nachforschungen sind für mich ganz klar Beweise. Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass Sie die Pakete gestohlen haben. Sie haben Ihre internationale Visitenkarte als Verbrecher schon in mehreren Ländern abgegeben, jetzt auch in Österreich", sagte Kiesl. Der Beschuldigte reagierte wütend auf das Urteil. "Warum muss ich ins Gefängnis?", fragte er wiederholt mit lauter Stimme. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, sowohl der Angeklagte als auch Staatsanwältin Petra Stranzinger meldeten Berufung an.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at