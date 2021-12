Paketboten stahlen Elektroartikel - erwischt

Am Mittwochabend fahndete die Polizei nach einem Pkw aus Deutschland. Etwa eine halbe Stunde später wurde das Fahrzeug von mehreren Polizeistreifen an der B148 in Ort im Innkreis angehalten. Im Wagen befanden sich drei Rumänen aus Deutschland im Alter zwischen 21 und 22 Jahren. Die Polizeibeamten durchsuchten das Auto und fanden mehrere neuwertige Elektroartikel. Laut Polizei wurden sie von den Männern bei ihrer Arbeit als Paketboten gestohlen. Die Verdächtigen zeigten sich geständig, als Motiv gaben sie "Geldnot" an. Das Auto war aber nicht gestohlen, sondern lediglich zur Fahndung ausgeschrieben, wie die Polizei berichtete.