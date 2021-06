Pärchen betrieb drei Cannabis-Indoor-Plantagen

Die Beiden wurden festgenommen, berichtete die Polizei am Freitag in einer Presseaussendung. Die Hausdurchsuchung fand demnach bereits am 30. April statt. Die Beamten wurden durch Beschwerden aus der Bevölkerung auf das Pärchen aufmerksam. Ein 30-Jähriger, der einschlägig vorbestraft ist und seine 25-jährige Freundin mieteten sich die Wohnung eigens für die Cannabis-Aufzucht. Um die Aufzucht zu verschleiern, meldeten sie die Wohnung nicht und brachten auch kein Türschild an.



Professionelle Aufzucht

Laut Polizei war die Aufzucht professionell, mit Bewässerung und Abluft. Insgesamt 27 Cannabis-Pflanzen fand die Exekutive.

"Zudem konnten in der Wohnung noch weitere 679 Gramm bereits abgepacktes bzw. zur Trocknung vorgesehenes Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden", berichtete die Polizei am Freitagabend.

"Nach Trocknung der geernteten Cannabispflanzen ergab dies nochmals 1188 Gramm", hieß es weiters.

Hoher Eigenkonsum



Dem Pärchen konnte die Polizei nachweisen, mindestens 9,1 Kilogramm Cannabis erzeugt zu haben. Die beiden zeigten sich geständig und wurden der Staatsanwaltschaft Ried angezeigt. "Der Grund für die hohe Erzeugung dürfte der exorbitant hohe Eigenkonsum von sieben bis zehn Gramm Marihuana täglich gewesen sein", so die Polizei.