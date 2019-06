Otto Schenk: Der Großmeister des Humors tritt im Innviertel auf

"Ich lese nur Texte vor, von denen ich überzeugt bin, dass sie die Wahrhaftigkeit treffen und nicht gewollt komisch sind, sondern komisch sind dadurch, dass sie typisch sind", sagte Otto Schenk vergangenes Jahr in einem Interview in der Braunauer Warte. Vor dem ausverkauften Stadtsaal in Mattighofen brachte er das Publikum mit diesem Rezept zum Lachen und Schmunzeln. Und genau das will er auch auf Einladung des Vereins Kultur in Polling (KiP) jetzt wieder tun, diesmal in der Pollinger Multifunktionshalle. Dort tritt der Schauspieler, der auf 70 Jahre Bühnenerfahrung zurückblicken kann am Mittwoch, 3. Juli, auf.

An diesem Tag widmet sich der Meister des Humors vermehrt den Geschichten aus Theater und Oper, gespickt mit seinen Witzen in traditioneller Schenk-Manier. Für das Motto des Abends hat der Wiener tief in der Kiste seiner Erinnerungen gewühlt und bringt "Altes und Neues zum Lachen" mit. Es gibt also nicht nur ein "Wiederhören" von bekannten und beliebten Schenk-Lesestücken, sondern auch ein Wiedersehen mit vielen seiner ehemaligen Bühnenpartnern und Freunden, die bereits verstorben sind.

Wer sich Otto Schenk nicht entgehen lassen möchte, sollte schnell sein. Der Kartenverkauf ist bereits gestartet. Erhältlich sind diese im Blumengeschäft Naturfabrik in Polling, in der Raika und der Volksbank Altheim oder bei KiP-Obmann Thomas Schmidt unter der Telefonnummer 0676/6400200.

Otto Schenk: Altes und Neues zum Lachen, Mittwoch, 3. Juli, 19.30 Uhr, Multi-Halle in Polling.