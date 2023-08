Ostermiething will guten Saisonstart bestätigen

Am vergangenen Wochenende wies man St. Valentin mit 4:0 klar in die Schranken. "Natürlich ist man nach so einem Spiel mit der Leistung zufrieden", sagt Mühllechner. Heute (19.30 Uhr) empfängt man mit Perg erneut einen schlagbaren Gegner, mit dem man noch eine offene Rechnung zu begleichen hat. Das letzte Spiel gegen die Mühlviertler in der vergangenen Saison ging mit 1:4 verloren. "Wir sind heiß auf eine Revanche. Für den Sieg werden wir aber erneut eine gute Leistung brauchen. Wenn man so einen Lauf startet, will man ihn auch fortsetzen", sagt Mühllechner.

Der saisonübergreifende Lauf von zehn Pflichtspielen ohne Niederlage ging hingegen für die SPG Friedburg/Pöndorf am vergangenen Freitag in Weißkirchen zu Ende. Morgen (16 Uhr) hat das Team von Trainer Ernst Öbster die SPG FC Wels/Hertha 1b zu Gast und will erstmals in der neuen Spielzeit voll anschreiben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Berghammer Redaktion Innviertel Valentin Berghammer