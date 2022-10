Ostermiething gastiert heute bei Titelanwärter

In einer turbulenten Partie drehten die Ostermiethinger in den letzten zehn Minuten einen 1:2-Rückstand in einen 3:2-Sieg. "Es waren extrem wichtige Punkte im Hinblick auf die schwierige Auswärtspartie, die uns nun erwartet."

Damit spricht der Ostermiething-Trainer das heutige Spiel gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen (19 Uhr) an, die derzeit auf Rang zwei liegt und als heißer Anwärter auf den Meistertitel gilt. "Vergleicht man die individuelle Klasse, ist Wallern am Papier sicher das bessere Team", sagt Berg. "Wir müssen kompakt als Mannschaft agieren und dürfen ihnen nicht zu viele Räume anbieten. Wenn uns das über 90 Minuten gelingt und wir zudem unsere eigenen Stärken einbringen, wird es auch für Wallern nicht einfach gegen uns."

Starke Auswärtsbilanz

Keine einfache Aufgabe wartet auch auf die SPG Friedburg/Pöndorf, die heute ebenfalls auswärts (19.30 Uhr) beim amtierenden Meister SPG Weißkirchen/Allhaming gastiert. In der bisherigen Saison kommt die Elf von Trainer Robert Pessentheiner, die aktuell auf Tabellenplatz 13 zu finden ist, nur schwer in die Gänge. Zuversicht gibt aber die Auswärtsbilanz: Bislang holte man alle zehn Punkte in der Fremde. Zudem sind die Friedburger in dieser Saison auswärts noch ungeschlagen.