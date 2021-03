Musste der stationäre Handel im vergangenen Jahr auf die umsatzstarke Saison pandemiebedingt verzichten, wolle man heuer wieder aus dem Vollen schöpfen. Vor allem im Sport-, Buch- und Spielwarenhandel sei die Vorbereitung auf den Osterhasen ein großer Umsatzbringer. Auch die Elektro- und Dekorationsartikelbranche meldeten bislang gute Umsätze, so die Betreiber der Weberzeile.

Neben Süßigkeiten fürs Osternest seien als Geschenke vor allem Spielwaren, Kinderfahrräder, Schultaschen, Bücher, Computerspiele und Konsolen sehr gefragt. Der Osterhase zeige sich heuer spendabel. "Die Stimmung unter den Händlern ist durchaus positiv", so Christoph Vormair, Center-Manager der Weberzeile. Das Ostergeschäft habe im März spürbar an Fahrt aufgenommen.

Weiterhin sehr gefragt sei auch der Geschenkgutschein Rieder Schwanthaler Zehner, der in rund 250 Geschäften einlösbar ist. Die Gutscheinverkäufe liegen in den Wochen rund um Ostern um durchschnittlich 20 bis 30 Prozent höher als in Monaten ohne Saisonschwerpunkt, so die Verantwortlichen.