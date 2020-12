Ortstafeln verunstaltet: Aus St. Martin wurde "St. Zagreb"

Die Täter brachten in der Nacht auf Sonntag an den Ortstafeln Papierzettel mit der Aufschrift der kroatischen Hauptstadt an. Sie überklebten die Schilder so, dass St. Martin in "St. Zagreb" umbenannt wurde.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Aurolzmünster unter der Telefonnummer 059133 4242 zu melden.

