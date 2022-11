Es war eine Entscheidung, die in Vichtenstein seit mehreren Wochen und Monaten viel Staub aufwirbelt. Die Gemeinde hat sich dazu entschlossen, die Flächen am Campingplatz in Kasten ab kommendem Jahr nicht mehr wie bisher einzeln an die Dauergäste, sondern im Gesamten an ein Investoren-Duo zu verpachten. Dieses verfolgt mit der neu gegründeten Kasten XO GmbH – wie berichtet – weitreichende Pläne.