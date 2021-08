Ornetsmüller will Bürgermeisterin in Lohnsburg werden

"Die Bevölkerung hat das Recht, zumindest aus zwei Kandidaten wählen zu dürfen. In den vergangenen zwölf Jahren habe ich mir in der Gemeindepolitik ein sehr großes Wissen angeeignet. Dieses würde ich als Bürgermeisterin gerne unter Beweis stellen", sagt Ornetsmüller und fügt hinzu: "Ich möchte durch engagierte, wertschätzende, sachliche und überparteiliche Politik den Bürgermeistersessel erobern. Ich will Verbesserungen für die Lohnsburger herbeiführen."

Seit Anfang Februar 2021 ist Robert Weber (ÖVP) Ortschef in Lohnsburg. Er folgte auf den zurückgetretenen Max Mayer. Weber wurde mit 17:8-Stimmen im Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt.

Die FPÖ und SPÖ verzichten auf eine Kandidatur bei den Bürgermeisterwahlen in Lohnsburg.