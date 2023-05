Ordensklinikum zeigt "wahre" Gesichter der Pflege

Die beiden Spitäler, die gemeinsam als Ordensklinikum Innviertel auftreten, setzen dabei bewusst auf Authentizität. Die sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden nicht nur auf Plakatwänden zu sehen sein, sondern auch in Videos über ihren Berufsalltag sprechen.

So wie Pflegefachassistent Emanuel, der berichtet: "Ich habe durch meinen Beruf viel erreichen können und nie, keine Sekunde lang, überlegt, diesen zu wechseln." Aufgenommen wurden die Videos nicht im Studio, sondern direkt in den beiden Krankenhäusern. Man setzt auf eine ehrliche Herangehensweise, deshalb auch passend dazu der Slogan "Pflege ist echt". Hervorgehoben soll der echte, authentische Berufsalltag werden, aber auch die Benefits, die eine Anstellung im Ordensklinikum mit sich bringt. Diese reichen von Kinderbetreuung über die Möglichkeit von Sabbaticals bis hin zu Referententätigkeiten am Tau-Kolleg. "Wir wissen, was unsere Pflegekräfte täglich leisten, und unterstützen sie deshalb mit zahlreichen Benefits", sagt die Rieder Pflegedirektorin Angela Huber. Ihr Braunauer Pendant, Sandra Kaufmann, betont: "Uns als zukunftssicherer und partnerschaftlicher Arbeitgeber in der Region zu positionieren, war ein logischer Schritt."

