Ordensklinikum Innviertel gegründet: "Es ist Zeit, die Kräfte zu bündeln"

Die Ordenskrankenhäuser Ried (Vinzenz Gruppe) und Braunau (TAU. Gruppe) werden künftig in einer gemeinsamen Gesellschaft kooperieren. Das gaben die Ordensleitungen und Krankenhaus-Geschäftsführungen am Montag bekannt. Das „Ordensklinikum Innviertel Holding GmbH“ wird mit Beginn kommenden Jahres Muttergesellschaft für das Krankenhaus St. Josef in Braunau und das Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern in Ried sein.

Es sei an der Zeit, aus dem „Nebeneinander ein Miteinander“ zu machen und die Kräfte zu bündeln, sagten die beiden Generaloberinnen Sr. Angelika Garstenauer (Franziskanerinnen von Vöcklabruck) und Sr. Cordula Kreinecker (Barmherzige Schwestern).

Sowohl die TAU.Gruppe als auch die Vinzenz Gruppe werden zu jeweils 50 Prozent an der Holding beteiligt sein, sagte Johann Stroblmair, Geschäftsführer der TAU.Gruppe. Mit der Gründung der Holding leiste man einen wesentlichen Beitrag zur „Weiterentwicklung der medizinischen Qualität in der wohnortnahen Patientenversorgung des Innviertels“, sagte Michael Heinisch, Geschäftsführer der Vinzenz Gruppe. Die Strategie sei eindeutig: „Kompetenzen bündeln und die medizinische Versorgung ausbauen und stärken“, so Heinisch.

„Kooperation auf Augenhöhe“

„Wir sehen auch aktuell, wie wichtig es aufgrund der aktuellen Pandemiesituation ist, wenn man sich auf kurzem Wege absprechen kann und so für die Menschen vor Ort eine gute Versorgung gewährleisten kann“, sagte Johann Minihuber, Geschäftsführer des Rieder Krankenhauses. Kooperationen und strukturierte Absprachen seien dafür ein wesentlicher Punkt. „Wir wollen und werden unsere Kräfte für bestmögliche medizinische Leistungen in der Versorgungsregion Innviertel bündeln“, sagt Minihuber.

Erwin Windischbauer, Geschäftsführer der TAU Gruppe und des Krankenhauses Braunau, betonte, dass man den Weg gemeinsam mit allen Mitarbeitern gehen wolle. Beide Geschäftsführer werden wechselweise in den Spitälern anwesend sein. Damit solle die „Kooperation auf Augenhöhe“ gezeigt und vorgelebt werden. „Mit diesem Schritt wollen wir eine wohnortnahe medizinische Versorgung auf exzellentem Niveau nachhaltig absichern. Dafür brauchen wir exzellente Mitarbeiter, die wir durch die neue Konstellation enger an das Innviertel binden wollen“, sagte Windischbauer. Die bisherige engmaschige Zusammenarbeit mit dem Klinikum in Schärding wolle man im Sinne einer Versorgung der gesamten Retgion Innviertel weiterentwickeln, sie habe schon bisher gut funktioniert, betonte Vinzenz-Geschäftsführer Michael Heinisch.

Abteilungen bleiben erhalten

Medizinische Abteilungen sollen an den jeweiligen Krankenhaus-Standorten verbleiben, betonen Minihuber und Windischbauer.

„Es gibt Schwerpunktbereiche, etwa die Pankreaschirurgie, in denen wir die Kompetenzen bündeln, denn bestimmte Fallzahlen sind hier ein Qualitätskriterium, das wir nur dadurch erhalten können“, sagte Johann Minihuber. „Wir werden die Spezialisierung in diversen Fachgebieten vorantreiben, um auch die Spezialisten in der Region halten zu können“, betonte Erwin Windischbauer. Beispiele dafür seien etwa die Neurologie in Ried und die Psychiatrie in Braunau. „Wir haben eine gemeinsame Verantwortung“, so Minihuber und Windischbauer. Das gesamt-regionale Denken in der Gesundheitsversorgung stehe über reinem Standortdenken.

Gemeinsam gegen Corona

Auf die Frage, wie die Krankenhäuser in der Bekämpfung der Corona-Pandemie zusammenarbeiten, antwortete Windischbauer: „Die ärztlichen Leiter aller drei Innviertler Spitäler haben sich sehr gut abgestimmt, um die Versorgung der Covid-19-Patienten zu gewährleisten. Hier tritt die Versorgungsregion Innviertel in den Vordergund. Einen Patienten haben wir von Braunau ins Krankenhaus Ried verlegt, da bei uns zu diesem Zeitpunkt die Intensivbetten ausgelastet waren. Somit konnte sichergestellt werden, dass der Patient in der Region bleiben konnte.“

Die Krankenhäuser Ried und Braunau mit 812 Betten gehören mit insgesamt 2725 Mitarbeitern (Stand 2019) zu den größten Arbeitgebern im Innviertel. Im vergangenen Jahr wurden rund 49.000 Patienten stationär behandelt und rund 25.000 Operationen durchgeführt. Das sind rund 13 Prozent aller Operationen in Oberösterreich.