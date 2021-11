Orange als Signal gegen Gewalt

Mit mehreren Aktionen soll auf das Anliegen aufmerksam gemacht werden. In den Städten Ried und Schärding soll im Aktionszeitraum die Symbolfarbe Orange hervorstechen – auf Plakaten, Foldern, Fahnen und in Auslagen in den Innenstädten.

Und ein Kreativwettbewerb lädt ein, bei dem Rieder Schüler Bilder zum Thema gestalten. Im Rahmen einer Vernissage in der Gießerei werden die besten Arbeiten bewertet und prämiert.