Opfer um 300.000 Euro betrogen? Angeklagter überraschend enthaftet

Einige Monate lang saß ein 28-jähriger Wiener in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft. Italien lieferte, wie in den OÖN berichtet, den Verdächtigen nach aufwendigen Ermittlungen aus. Mitte März musste der Beschuldigte auf der Anklagebank im Landesgericht Ried Platz nehmen. Die Staatsanwaltschaft legt dem Angeklagten das Verbrechen des schweren gewerbsmäßigen Betruges und Geldfälschung zur Last. Lange dauerte der erste Prozesstag aber nicht.