Opfer-Gedenken bei Mahnstein

Ein Gedenken an die Opfer von Krieg und Nationalsozialismus veranstalten die Stadtgemeinde Braunau, der Verein für Zeitgeschichte Braunau und das Mauthausen Komitee Österreich am Freitag, 6. Mai, ab 18 Uhr beim Mahnstein in der Salzburger Vorstadt in Braunau – oder bei Schlechtwetter im Veranstaltungszentrum. Es sprechen Bürgermeister Johannes Waidbacher und Nationalratsabgeordnete Sabine Schatz, und es wird musikalisch umrahmt.