Open-Airs im Schärdinger Schlosspark

Eine besondere Location für Live-Musik vom Feinsten hat sich das Kulturprojekt Sauwald dieses Jahr ausgesucht, nämlich den Schlosspark in Schärding. An drei Abenden werden dort Musiker und Sänger ihr Können unter Beweis stellen. "Auf das erste Open Air, das wir unter dem Titel ‘Here & Now’ präsentieren, möchte ich besonders aufmerksam machen, weil es sich um ein musikalisches Experiment handelt", sagt Ingeborg Habereder vom Kulturprojekt Sauwald. Bei dem Konzert am Samstag, 20 Juli, ab 19.30 Uhr, entsteht die Musik nämlich im Moment. Zwar werden vorab von den Teilnehmenden die Themen der Improvisation vereinbart, dennoch spielen sie ein Konzert sozusagen im Blindflug. Es werden auch nicht immer alle gemeinsam on Stage sein, und die Instrumentierung wechselt mit der unterschiedlichen Besetzung, die sich aus regionalen und internationalen Musikern zusammensetzt. Am Samstag, 27. Juli, wird dann "Bernhard Schnur & Band" ab 19.30 Uhr zum ersten Mal im Schlosspark in Schärding gastieren. Zu hören ist an diesem Abend außerdem die Rock-Band "Sweet Joiner".

"Schtoahensch" spielt ein J.J. Cale-Tribute-Konzert mit Welthits wie "After Midnight", "Cocaine" und "Danger" am 16. August, 19.30 Uhr, Open-Air in Schärding. Als Vorband ist "Kira" mit dabei.

Tickets und Infos zu den Konzerten: www.kuprosauwald.org

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Schärding Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.