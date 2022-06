Open-Air-Festival lockt nach Ried

In Kooperation mit der Royal Sound Big Band wird die Hauptbühne am Donnerstag, 16. Juni, von 14 bis 17 Uhr für ein Benefizkonzert genutzt. Der gesamte Erlös geht an regionale Projekte zur Ukraine-Hilfe.

Als Dank für die anstrengende Arbeit während der Corona-Pandemie stellt der Verein "Kunst im Keller" der Belegschaft des Krankenhauses Ried 100 Tagestickets für die Open-Air-Tage gratis zur Verfügung. "Wir wollen mit dem Open Air an diesen vier Tagen echten Festival-Charakter nach Ried bringen", sagt Florian Bauböck, Obmann des Vereins KiK.