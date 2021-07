Open-Air-Festival am Inn

Der Kulturbiergarten des Clubs Zauberberg Passau serviert von Freitag, 23., bis Sonntag, 25. Juli, an der Innlände in Neuhaus direkt gegenüber Schärding ein Open-Air-Festival. Auf die Premiere im Vorjahr folgt damit die nächste Auflage. Den Beginn macht am Freitag Mundart-Rapper Bbou. Der "Michl" alias der "Boarischa Bou" legt mit einer Mischung aus Dialekt und Hip-Hop los, unterstützt durch die Mundart-Rap-Newcomer "FichtenKartell".

Sommer, Reggae und Rock

Der Samstag steht unter dem Motto Sommer, Sonne, Rock und Reggae. Der Konzertbiergarten startet am Nachmittag mit den Landshuter "Space-Rockern" Brew Berrymore. Headliner Raggabund legt mit Dancehall und Reggae-Musik an der Innlände nach.

Am Sonntag werden Freunde rauer Klänge mit einem Metal-Frühschoppen bedient. Angekündigt sind die lokalen Metal-Bands "Also Am I", "Rivers Collide", "Sonic Empire" und "Virus 41". Tickets sind für alle Veranstaltungstage online und auch an der Abendkasse erhältlich. Details auf www.zauberberg-passau.com.