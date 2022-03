Open Air: 25 Auftritte

Der Rieder Kulturverein KiK serviert Mitte Juni in der Rieder Innenstadt ein Open Air mit rund 25 Auftritten auf drei Bühnen. Neben der Mainstage gibt es eine DJ-Stage im KiK-Keller und dazu eine mobile Pop-up-Bühne. Letztere soll tagsüber verschiedene Plätze wie Stelzhamerplatz und Rainerstraße bespielen.

Nun ist das Programm fixiert. Mittwoch, 15. Juni, ab 18 Uhr: Mary Jane’s Soundgarden, FRINC, Erwin & Edwin sowie Afterparty im KiK-Keller ab 23 Uhr. Donnerstag, 16. Juni: Kabarett mit Mike Supancic. Freitag, 17. Juni: tba, Please Madame, Junger und ab 23 Uhr Afterparty im KiK-Keller. Samstag, 18. Juni: Anna Mabo, Ernst Molden & Nino aus Wien sowie Harry Ahamer & Band. Dazu angekündigt ist Rahmenprogramm unter anderem mit Workshops. Die mobile Pop-up-Bühne macht mit Bands wie Fräulein Peter, Tweed, Jules und Max the Sax an verschiedenen Plätzen in der Innenstadt halt.

Für das KiK Open Air 2022 sind bereits Tagestickets und Wochenendpässe verfügbar. Noch bis einschließlich 13. März läuft eine "Early Bird"-Phase mit einem limitierten Kontingent an vergünstigten Tickets. Danach beginnt der reguläre Vorverkauf.

Der Zutritt zu den Afterpartys am Mittwoch und Freitag kostet jeweils zehn Euro – mit einem Tagesticket vom jeweiligen Tag gibt es 50 Prozent Rabatt. Beim Wochenendpass ist der Zutritt zu den Afterpartys bereits inkludiert. Weitere Informationen zu Programm und Ticketvarianten finden sich auf www.kik-ried.com