OÖN-Waldtag: Die Exkursion ist schon ausgebucht

Innerhalb kurzer Zeit war die Exkursion in den "Wald der Zukunft", organisiert von den OÖNachrichten gemeinsam mit den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf), am Samstag, 10. September, im Kobernaußerwald ausgebucht. Revierleiter Matthias Berger wird in der zweistündigen geführten Tour durch den Wald erklären, wie die Wälder unter anderem auf den Klimawandel reagieren und welche Maßnahmen dagegen gesetzt werden können. Treffpunkt ist am Samstag, 10. September, um 9.45 Uhr beim Alten Forsthaus in Frauschereck 10, 5242 St. Johann am Walde. Von dort aus wird ÖBf-Forstexperte Matthias Berger die Tourteilnehmer in den "Wald der Zukunft" führen.