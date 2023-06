OÖN-Waldtag: "Am besten gefällt mir, dass wir heute in der Natur sind"

"Vielen Dank für den schönen Waldspaziergang!" – So ist auf der Titelseite einer kleinen selbstgebastelten Broschüre zu lesen, die in die OÖN-Redaktion gebracht wurde. Auf 25 Seiten haben die Kinder der 3i-Klasse der Adalbert-Stifter-Schule Ried mit Zeichnungen ihre Eindrücke von einem besonderen Waldtag in Frauschereck zusammengefasst. Die Begeisterung der Mädchen und Buben war schon von der ersten Minute an im Wald zu spüren, mit Revierförster Matthias Berger von den Bundesforsten und seinem Kollegen Alfred Hellermann waren zwei perfekte Waldprofis an der Seite der 23 Schulkinder und ihren drei Lehrerinnen.

Den Wald mit verbundenen Augen erleben – andere Sinne sind gefordert. Bild: Roman Kloibhofer

"Bitte die Regeln beachten!"

"Ein paar Regeln möchte ich mit euch am Anfang besprechen", sagt Förster Matthias und erklärt, wie man sich im Wald verhalten sollte. Nicht zu laut sein, nichts wegwerfen, Hinweisschilder unbedingt beachten (etwa Geh- und Fahrverbote, wenn Schlägerungsarbeiten durchgeführt werden) oder: "Keine kleinen Tiere angreifen, auch wenn’s ausschaut, als ob sie verlassen sind!" Dann schränkt Matthias allerdings ein: "Die Regel vom Lautsein, die schränken wir heute ein, ein bisschen Spaß wollen wir auch haben", sagt er und spaziert mit den Kindern auf Erkundungsgang in den üppig-grünen Kobernaußerwald.

"Die häufigste Baumart ist die Fichte, die zweithäufigste die Tanne", sagt der Förster und erklärt, dass die Bundesforste den Wald artenreicher und damit klimafit machen werden. Dann erfahren die Kinder über Flachwurzler und Tiefwurzler, über Baumarten, die den Klimawandel besser überstehen werden und über die Bedrohung durch den Borkenkäfer.

Der Borkenkäfer stellt eine Bedrohung für den Wald dar. Bild: Roman Kloibhofer

Wenn der Käfer bohrt

"Da, schaut’s her, da ist ein Borkenkäfer", erklärt Matthias und zeigt ein Stück Rinde her. "Der bohrt sich unter die Rinde, legt dort seine Eier ab, und die Raupen fressen sich dann durch und dadurch werden die Wasserleitungsgefäße der Bäume unterbrochen, der Baum verdörrt."

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Spielerisch erklären die beiden Forstexperten den Kindern die Ökologie des Waldes, das Zusammenspiel von Pflanzen, Tieren, Wettereinflüssen – und Mensch. "Der Wald der Zukunft ist für uns Bundesforste ganz wichtig – gerade die Kinder sind die Generation, für die wir diese Zukunft gestalten. Und es ist so wichtig, dass man den Kindern zeigt, wie bedeutend der Wald durch seine sämtlichen Funktionen – Sauerstoffproduktion und CO2-Bindung – für uns ist."

Sofia und Oskar waren sehr geschickt am Werk. Bild: Roman Kloibhofer

Auch Schlägerungsarbeiten sind für die Waldgestaltung wichtig, Alfred Hellermann zeigt, wie ein Baum gefällt wird, welche Schutzmaßnahmen ("Warnungen und Verbote unbedingt beachten!") notwendig sind. Und dann dürfen die Kinder selbst mit der Zugsäge Hand anlegen und eine Scheibe vom Baumstamm herabsägen. Auch dabei steht der Spaß im Vordergrund, und anhand der Holzstammscheibe lässt sich gleich das Alter eines Baumes und die Bedeutung der Baumringe erklären.

Wichtelhäuser bauen – ein Erlebnis zum Abschluss des Waldtages. Bild: Roman Kloibhofer

Krönender Abschluss der Exkursion war natürlich der Bau von Wichtelhäusern, und spätestens zu diesem Zeitpunkt war die Begeisterung allen Buben und Mädchen anzusehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Roman Kloibhofer Redaktion Innviertel Roman Kloibhofer