OÖN bringen Sie in den Wald der Zukunft

Die OÖNachrichten und die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) laden an diesem Tag zu einer geführten Tour in den Kobernaußerwald. Geführt wird die Exkursion vom Leiter des Bundesforste-Reviers Frauschereck, Matthias Berger. Der ÖBf-Experte wird zeigen, welche Schäden die Klimakrise in den Wäldern bereits angerichtet hat und erklären, welche Baumarten den künftigen Bedingungen nicht mehr standhalten werden – und welche dagegen mehr werden. Einförmige Fichtenwälder sollen zu artenreichen und von Natur aus nachwachsenden Mischwäldern umgebaut werden.

Anmeldung zur Exkursion (Teilnahme ist kostenlos) bis Mittwoch, 7. September, 12 Uhr, unter ried@nachrichten.at. Maximale Teilnehmer: 25 (Reihung nach eingelangter Anmeldung) Treffpunkt: Samstag, 10. September, 9.45 Uhr, beim Alten Forsthaus, Frauschereck 10, 5242 St. Johann