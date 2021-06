OÖ. Versicherung bleibt SVR-Partner

Die älteste Versicherung Österreichs wird weiterhin auf den Banden in der Josko-Arena vertreten sein. "Die Oberösterreichische Versicherung gehört zu jenen Unternehmen, die der SV Guntamatic Ried schon sehr lange die Treue halten. Diese zuverlässige und kontinuierliche Unterstützung ist für einen Verein wie die SV Ried von großer Bedeutung, weil wir nur so den Profi-Fußball in unserer Region sicherstellen können", sagt SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

"Regionale Identität, Tradition und ein gesundes Selbstbewusstsein sind die Erfolgsfaktoren, auf die nicht nur die Oberösterreichische als stärkster regionaler Player in Sachen Versicherung, sondern auch die SV Ried besonders bauen kann. Gerne sind wir weiterhin als Partner mit an Bord", sagt Mag. Kathrin Kühtreiber-Leitner, Vorstandsdirektorin der OÖ. Versicherung.