OÖ-Liga: Robert Pessentheiner und SPG Friedburg/Pöndorf gehen getrennte Wege

Die bisherige Saison in der Oberösterreich-Liga lief für die SPG Friedburg/Pöndorf nicht nach Wunsch. Über die gesamte Hinrunde, die von vielen Verletzungen und knappen Niederlagen geprägt war, kam die Mannschaft von Trainer Robert Pessentheiner nie richtig in Fahrt. Schlussendlich beendete die Spielgemeinschaft die Herbstsaison nach der 2:4-Derbyniederlage im letzten Hinrundenspiel gegen Ostermiething mit 17 Punkten auf Platz 13. Man werde nach dem letzten Herbstspiel eine Saisonanalyse machen und die Weichen für das Frühjahr stellen, hat Vizepräsident Josef Lugstein bereits vergangene Woche im OÖN-Gespräch erklärt. Nun gab die SPG auf ihrer Facebook-Seite bekannt, dass man sich einvernehmlich von Coach Robert Pessentheiner getrennt hat. "Beide Seiten sind sich einig, dass es neue Impulse braucht, um im Frühjahr schnellstmöglich wieder aus den Abstiegsregionen rauszukommen", so der Verein in der Aussendung.

Zukunft noch offen

Das Friedburger Trainerzepter übernimmt mit Franz Aigner der neue Sportkoordinator. Der ehemalige Nationalteamspieler und Austria-Salzburg-Kicker nimmt die Arbeit in der sportlichen Doppelfunktion mit 1. Jänner auf. "Der bisherige Headcoach hat die Kampfmannschaft nach dem Aufstieg in die OÖ-Liga die letzten 3,5 Jahre betreut und sehr gute Arbeit mit beachtlichen Erfolgen abgeliefert", bedankt sich der Klub bei Ex-Trainer Pessentheiner. Dieser zeigt sich großenteils zufrieden mit seiner abgelaufenen Tätigkeit in Friedburg. Aber: "Wir haben die Hinrunde nüchtern analysiert und festgellt, dass die Punkteausbeute einfach nicht zufriedenstellend war", sagt Pessentheiner im OÖN-Gespräch. Es gebe aber auch erklärbare Gründe dafür: "In dieser Saison hatten wir bislang nie ein Spiel mit weniger als vier Verletzten. In der Spitze haben teilweise sieben bis acht Spieler gefehlt. Das wirkt sich natürlich auf die Ergebnisse aus." Seine sportliche Zukunft lässt er noch offen: "Ich werde jetzt die Zeit einmal genießen, nicht über den Fußball nachdenken zu müssen. Man muss schauen, was passiert. Wie heißt es so schön? Wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf..."