OÖ-Liga: Friedburger wollen starke Serie in der Fremde fortsetzen

Als 14. trennen die SPG Friedburg/Pöndorf nur drei Punkte auf den fünften Rang der Tabelle, den derzeit der amtierende Meister Weißkirchen belegt. "Die Qualität der Teams ist heuer sehr ausgeglichen. Das ist brutal", sagt Friedburg-Coach Robert Pessentheiner. "Jeder kann gegen jeden gewinnen, aber auch gegen jeden verlieren." Das hat auch seine Mannschaft bereits bewiesen. In vielen engen Partien zog die SPG bislang den Kürzeren und ging als Verlierer vom Platz. Am vergangenen Wochenende feierte die Pessentheiner-Elf aber einen verdienten 3:1-Heimerfolg gegen den Tabellendritten aus St. Martin im Mühlkreis, was auch gleichzeitig der erste Sieg auf eigener Anlage seit April war.

Besser läuft es in dieser Saison in der Fremde: Dort sind die Friedburger noch ungeschlagen. Diese Serie will man im besten Fall am Samstag in St. Valentin (Anstoß 15.30 Uhr) verlängern. "St. Valentin ist eine gute Mannschaft, die derzeit mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat wie wir. Die Serie soll aber natürlich halten", sagt Pessentheiner, der unter anderem bereits seit mehreren Wochen auf Torjäger Mersudin Jukic verzichten muss.

Favoriten ein Bein stellen

Punktegleich mit den Friedburgern auf Tabellenplatz 13 liegt derzeit die Union Ostermiething. Der Aufsteiger ist bereits morgen (19.30 Uhr) beim Tabellendritten Edelweiß Linz zu Gast. Nach der knappen 3:2-Niederlage gegen Bad Ischl ist die Mannschaft von Robert Berg um Wiedergutmachung bemüht. Dass man in der Lage ist, dem vermeintlichen Favoriten ein Bein zu stellen, haben die Ostermiethinger bereits vor zwei Wochen beim 4:0-Erfolg in Wallern bewiesen.