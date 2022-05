Bei frühsommerlichem Wetter absolvierten die Fußballer der SV Guntamatic Ried gestern Vormittag eine rund eineinhalb Stunden lange Trainingseinheit im alten Rieder Stadion. Neben taktischen Übungen wurden vor dem so wichtigen Heim-Derby gegen den LASK am Samstag (17 Uhr) vor allem Standardsituationen in vielen Varianten einstudiert. Als Abschluss wurde noch Fußballtennis gespielt.