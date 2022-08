OÖ-Derby: Junge Wikinger unterlagen den LASK Amateuren daheim mit 0:3

Das Oberösterreich-Derby in der Regionalliga Mitte zwischen den Jungen Wikingern und den LASK Amateuren kam Freitagabend erst mit etwas Verzögerung in Schwung. Bereits nach wenigen Minuten unterbrach der Schiedsrichter das Spiel wegen des starken Regens. Nach der kurzen Pause übernahmen die Rieder das Kommando. LASK-Torhüter Nikolas Polster verhinderte mit einer Parade den Rückstand seiner Mannschaft. Besser machte es Florian Flecker. Der Profispieler erzielte in der 27. Minute den Führungstreffer für die Linzer. Kurz vor dem Pausenpfiff unterlief Ried-Torhüter Patrick Moser nach einem hohen, eigentlich harmlosen Ball ein schwerer Fehler. Diesen nutzte Marco Kadlec zur glücklichen 2:0-Führung für die LASK Amateure. In der 53. Minute erzielte Flecker seinen zweiten Treffer zum 3:0, damit war dieses Spiel entschieden.

Fabian Wimmleitner erzielte den Treffer für die Union Gurten. Bild: Alois Furtner

Die Union Gurten blieb auch im fünften Saisonspiel ohne Sieg. Bereits in der Anfangsphase vergab Stürmer Fabian Wimmleitner gegen Bad Gleichenberg einen Elfmeter. In der 11. Minute war Wimmleitner dann aber zur Stelle und brachte Gurten in Führung. Die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch vergab in der Folge zahlreiche hochkarätige Chancen. In der 80. Minute kamen die Bad Gleichenberger nach einem Eckball zum glücklichen Ausgleich. "So bitter kann der Fußball sein", sagte Trainer Peter Madritsch. Gurten hat nach fünf Runden erst drei Punkte auf dem Konto.

Blamage für Friedburg

In der Oberösterreich-Liga kassierte Friedburg daheim ein 0:7-Debakel gegen die Union Dietach. Trainer Robert Pessentheiner musste auf mehrere Stammspieler verzichten.

Ein Happy End gab es für Ostermiething im Heimspiel gegen Micheldorf. Resul Omerovic erzielte vor rund 300 Besuchern in der 90. Minute den viel umjubelten 2:2-Ausgleichstreffer. Es war der erste Punktegewinn für den Aufsteiger aus Ostermiething.