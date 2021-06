Onlinebefragung zum Ausbau der Öffis über Grenze

Der Landkreis Rottal-Inn will dazu ein Konzept erstellen, Grundlage ist eine Onlinebefragung in den betroffenen Gemeinden im südlichen Landkreis sowie im Innviertel im Bereich Braunau und Umgebung. Die Befragung startet am heutigen Samstag, 26. Juni, und läuft bis 25. Juli auf www.rottal-inn.de.

Region um Braunau gefragt

"Auf Innviertler Seite bitte ich vor allem die Bürger aus den Gemeindegebieten Braunau, Burgkirchen, Neukirchen an der Enknach und St. Peter am Hart, sich rege an dieser Befragung zu beteiligen", so Sandra Obermeier, verantwortlich für den öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Rottal-Inn. "Es ist wichtig, die zurückgelegten Wegstrecken, die Zeiten sowie die Häufigkeiten zu kennen, um entsprechende Konzepte zu entwickeln. Die unmittelbar Betroffenen können am besten beurteilen, wo das Augenmerk liegen sollte.