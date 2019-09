OMV muss Fackelbetrieb verlängern

Wie die OMV gestern mitteilte, muss wegen der Reparaturarbeiten an einer Großmaschine im petrochemischen Teil der Fackelbetrieb aufrechterhalten bleiben. Dabei werden kontrolliert Betriebsstoffe abgebrannt. Zunächst war von einem Ende des Fackelbetriebes Mitte dieser Woche die Rede. Für viele Anlagen aber sei aktuell nur ein Teillastbetrieb möglich und daher der Fackelbetrieb nötig. Die OMV bittet alle Anwohner um Entschuldigung für die Beeinträchtigung und betont in einer Aussendung, dass man bestrebt sei, "die daraus resultierenden Störungen auf ein mögliches Minimum zu beschränken". Wie berichtet, kam es Ende August zu einer technischen Störung in einer Kühlanlage der OMV-Raffinerie, die Fackeln musste in Betrieb genommen werden. Die dabei entstandene Riesenflamme war kilometerweit sichtbar, was zu einer großen Verunsicherung in der Region führte.

