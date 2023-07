Omanyala und Weißhaidinger als große Stars des Josko-Laufmeetings in Andorf

Als ein "echter Star zum Anfassen" präsentierte sich der kenianische Weltklasse-Sprinter Ferdinand Omanyala am Mittwochnachmittag in Andorf. Der 27-Jährige, dessen internationaler Stern vor zwei Jahren beim Josko-Laufmeeting mit einer 100-Meter-Zeit von 9,86 Sekunden aufging, ist bereits seit Dienstag in Andorf, wo er sich vor allem auf die Weltmeisterschaft in Budapest, die am 19. August beginnt, vorbereitet.

Heute startet Omanyala beim Josko-Laufmeeting über die 100 Meter. Die Zuschauer dürfen sich dabei bei kostenlosem Eintritt einiges erwarten. Der Kenianer holte sich vor kurzem den Sieg beim Diamond-League-Meeting in Monaco. Mit einer Zeit von 9,86 Sekunden liegt Omanyala in der Weltrangliste 2023 aktuell auf dem zweiten Platz und zählt zu den großen WM-Favoriten. Trotz seiner vielen Erfolge in den vergangenen beiden Jahren ist der Weltklasse-Sprinter ein "Star zum Anfassen" geblieben. Das stellte er am Mittwochabend bei einem Besuch des Leichtathletik-Nachwuchstrainings bei der IGLA long life in Andorf eindrucksvoll unter Beweis.

Los geht es in der Daxl-Arena in Andorf heute um 12.30 Uhr mit den Sparefroh-Kinderläufen. Das Leichtathletik-Fest beginnt um 13.50 Uhr. Der 100-Meter-Finallauf ist für 16.50 Uhr geplant, im Anschluss folgt der hochkarätige Diskus-Bewerb mit Lokalmatador Lukas Weißhaidinger aus Taufkirchen und dem deutschen Olympiasieger von 2016, Christoph Harting. Alle Informationen und den genauen Zeitplan gibt es online unter www.laufmeeting.at (tst)

