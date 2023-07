Omanyala kehrt als Weltklasse-Sprinter nach Andorf zurück

"Da fehlen mir wirklich fast die Worte", sagte Klaus Angerer am 16. August 2021 zu den OÖN. Wenige Minuten zuvor "flog" der kenianische Sprinter Ferdinand Omanyala mit einer Zeit von 9,86 Sekunden im 100-Meter-Sprint ins Ziel. Es war und ist die zweitschnellste je in Österreich gelaufene Zeit. Omanyalas Lauf in Andorf machte international, vor allem in Afrika, Schlagzeilen.