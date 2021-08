Ein "Katzensprung" von sechs Kilometern liegt zwischen Taufkirchen an der Pram und Andorf. Dort wird Lukas Weißhaidinger am Samstag, 14. August, seinen ersten sportlichen Wettkampf nach der Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen in Tokio bestreiten. Der 1,97 Meter große Athlet gehört beim Internationalen Josko Laufmeeting inzwischen nicht nur zum "Inventar", er ist auch Publikumsliebling und Zuschauermagnet.