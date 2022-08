Oldtimerfreunde bieten Einblick in Mattighofen

Bereits im ersten Jahr hatte der Verein knapp 100 Mitglieder und zählt heute unter Obmann Gottfried Reichinger mit mehr als 200 Mitgliedern zu einem der größten Oldtimervereine der Region.

Zum 45-jährigen Bestandsjubiläum bietet der Verein am 27. und 28. August in Mattighofen ein Oldtimerwochenende, in und um die KTM Motohall sind neben Oldtimer-Raritäten Bilder und Filme aus der Clubgeschichte sowie aus historischem Motorsport zu sehen.

Der Zweck des Vereins ist die Erhaltung und Pflege von technischem Kulturgut. In den Garagen der Mitglieder wird ein Bestand von mehr als 500 Oldtimern mit viel Liebe und Einsatz für die nächsten Generationen bewahrt. Infos auf www.imvc.at