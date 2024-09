Innviertler Oktoberfest startet mit Festumzug

Das heute beginnende Innviertler Oktoberfest startet erstmals mit einem Festumzug. Treffpunkt aller Teilnehmer und Ehrengäste ist ab 17 Uhr am Rieder Hauptplatz. Abmarsch zum Festzelt am Messegelände ist um 18.30 Uhr. Der Zug wird begleitet von Pferdegespannen und der Blasmusikkapelle Mörschwang. Der traditionelle Bieranstich im Festzelt ist um 19 Uhr. Der heutige Mittwoch erfreut Familien von 15 bis 19 Uhr mit einem Kindernachmittag. Es gibt Vergünstigungen von bis zu 50 Prozent auf das Fahrvergnügen. Aufgrund der schlechten Wettervorhersage wurde der komplette Kindervergnügungspark in die Messehalle 19 verlegt und findet fünf Tage lang geschützt vor Regen und Wind statt.

Mehr zum bevorstehenden Oktoberfest-Wochenende in Ried lesen Sie morgen in der Rieder Volkszeitung.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper