Ohne Helm und betrunken: Mopedlenker (17) verletzte sich bei Sturz in Leitrachstetten

Der 17-Jähriger aus dem Bezirk Braunau war im Gemeindegebiet von Höhnhart im Ortschaftsbereich Leitrachstetten auf der Leitrachstettener Landesstraße Richtung Höhnhart unterwegs. Allerdings nicht alleine. Auf dem Sozius hatte er einen Freund dabei, einen 18-Jährigen ebenfalls aus dem Bezirk Braunau.

In einer Rechtskurve kamen die beiden zu Sturz. Der 17-Jährige, der keinen Helm trug, wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Ried gebracht. Der 18-Jährige blieb unverletzt, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Betrunken unterwegs

Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 1,34 Promille, dem 17-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

