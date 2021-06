Ohne Führerschein mit Motorrad verunglückt

Ein 29-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr um 16.30 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1044 von Palting kommen in Richtung Perwang. Als bei der Kreuzung mit der Rutzinger Gemeindestraße ein 79-Jähriger Braunauer von dieser nach links in die L1044 in Richtung Palting einbog. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, dabei erlitt der Motorradlenker Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde ins UKH Salzburg eingeliefert. Der 29-Jährige besitz keine gültige Lenkberechtigung, heißt es in der Polizeiaussendung.