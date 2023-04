Ohne Führerschein: Drogenlenker (59) war mit Wohnmobil im Innviertel unterwegs

Die Fahrt ins Blaue endete gegen 14.45 Uhr in der Innviertler Gemeinde St. Florian am Innbach. Polizisten hielten das Wohnmobil an und kontrollierten den 59-jährigen Lenker. Schnell kam der Verdacht auf, dass dieser unter Drogeneinfluss stand. Ein vor Ort durchgeführter Urintest schlug auf THC (Cannabis) und Amphetamin ( synthetische Droge) an. Auch aus dem Wohnmobil roch es stark nach Cannabis. 50 Gramm führte der Welser, der laut klinischer Untersuchung nicht fahrtauglich war, in seinem Gefährt mit. "Den Führerschein konnte man ihm nicht abnehmen, weil er keinen besitzt", teilte die Landespolizeidirektion mit. Eine Anzeige folgt.

Mehr zum Thema Wels Cannabisplantage am Dachboden eines Mehrparteienhauses entdeckt NEUMARKT/HAUSRUCK. In voller Blüte standen 50 Cannabispflanzen, die ein 26-jähriger Bewohner auf dem Dach eines Mehrparteienhauses in Neumarkt ... Cannabisplantage am Dachboden eines Mehrparteienhauses entdeckt

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper