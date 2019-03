Ohne Führerschein dreimal hintereinander erwischt

BRAUNAU. Uneinsichtig war am Sonntag ein 23-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau. Er wurde dreimal am Steuer erwischt, obwohl er seinen Führerschein vor zwei Wochen wegen Trunkenheit am Steuer abgeben musste. Bei der dritten Kontrolle war auch ein Alkotest positiv.

(Symbolbild) Bild: APA

Gegen 10:15 Uhr fiel Polizeibeamten auf der Salzburger Straße im Gegenverkehr ein Pkw mit einem Probefahrtkennzeichen auf, sie hielten den Lenker an und führten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle durch. Der 23-jähriger Rumäne aus dem Bezirk Braunau gab an, seinen Führerschein vergessen zu haben. Tatsächlich wurde ihm dieser zwei Wochen zuvor wegen Lenkens unter Alkoholeinfluss entzogen. Er hatte am Sonntag auch keine Bescheinigung über eine probefahrt dabei.

Ein durchgeführter Alkovortest verlief vorerst negativ. Im Laufe des Tages wurde der Rumäne zwei weitere Male, auch mit einem anderen Pkw, erwischt. Bei der dritten Kontrolle verlief ein zusätzlich durchgeführter Alkotest mit 0,58 Promille positiv.

Der 23-Jährige wird wegen mehrerer Übertretungen der Bezirkshauptmannschaft Braunau angezeigt.

