Offenbacher wird die Rolle von Ziegl einnehmen

Bitter ist hingegen der Ausfall von Kapitän Marcel Ziegl, der gegen Admira Wacker seine fünfte Gelbe Karte sah und damit gesperrt ist. Für ihn wird wohl Routinier Daniel Offenbacher in die Mannschaft rücken. Danach sah es zumindest beim gestrigen Training der Rieder aus. Taktisch will sich Heinle noch nicht in die Karten blicken lassen, größere Überraschungen bei der Aufstellung sind nicht zu erwarten. Als Kapitän wird Torhüter Samuel Sahin-Radlinger die SVR aufs Feld führen.

Ob Murat Satin wie am Sonntag beim Cupfinale in der Startelf stehen wird, ist eher nicht zu erwarten. Für ihn wird wohl Offensivspieler Nene in die Mannschaft rücken. Gute Nachrichten gibt es auch von Matthias Gragger. Der 20-Jährige wird wohl heute Abend (19 Uhr, altes Rieder Stadion) beim Spiel der SV-Ried-Amateure in der Regionalliga Mitte gegen Weiz sein Comeback feiern.