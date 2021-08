ÖVP Schärding setzt auf Erfahrung und neue Ideen

Angeführt von Bürgermeister Franz Angerer geht die ÖVP mit einem Team aus erfahrenen Mandataren und Quereinsteigern in die Gemeinderatswahlen am 26. September. Hinter Angerer, der sich der Wiederwahl als Stadtchef stellt, kandidiert Rechtsanwalt und Vizebürgermeister Christoph Danner, gefolgt von Finanzstadträtin Michaela Lechner. Auf Platz vier folgt Fraktionsobmann Gerhard Pacher. Mit Sandra Hofbauer folgt auf Platz fünf eine politische Quereinsteigerin. Paul Königsberger geht als Nummer sechs in die Wahl.

"Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit unserem ambitionierten Team ein weites Spektrum der Bevölkerung abbilden können. Unsere Kandidaten haben die Kompetenz, Schärding mit einer Mischung aus Erfahrung und neuen Ideen in den kommenden Jahren noch weiter nach vorne zu bringen", sagt Angerer.

Bei der Bürgermeisterwahl will sich Amtsinhaber Angerer gegen die Herausforderer Günter Streicher (SPÖ) und Stefan Schneebauer (FPÖ) durchsetzen. Angerer ist seit 2003 Stadtchef in der Barockstadt am Inn.