In diesen Gemeinden kommt es zur Stichwahl

Von Schwarz auf Blau und umgekehrt?

Vor sechs Jahren färbte Johann Danninger (FP) die schwarze Gemeinde Feldkirchen blau und konnte sich gegen den damaligen Ortschef Franz Harner durchsetzen. Die Wahl ging knapp aus, Harner erreichte 48 Prozent, Danninger 52 Prozent. Eine große Überraschung, schrieben die OÖN 2015.

Nun könnte es sein, dass sich das wieder ändert: Am Sonntag entschieden sich 46 Prozent für Franz Hofmann von der VP, 45 Prozent für Johann Danninger von der FP. Am 10. Oktober müssen beide nochmal antreten.

Feldkirchen war in der vergangenen Zeit wegen der niedrigen Impfquote in den Schlagzeilen. Nur knapp 37 Prozent sind in der Gemeinde vollimmunisiert.

Wer folgt Christian Kager?

25 Jahre lang war Christian Kager Bürgermeister (VP) in Eggelsberg. Nun beendet er seine politische Karriere, bei der Wahl vergangenen Sonntag wollte er nicht mehr kandidieren. Um sein Amt bemühten sich drei Kandidaten: VP-Parteikollege Kurt Resl, Josef Maislinger von der FP und Gerald Göpperl von der SP.

Im ersten Wahldurchgang lagen Resl und Maislinger fast gleichauf, um acht Stimmen hatte Josef Maislinger die Nase vorne. Beide erreichten knapp über 44 Prozent.

Zu den Kandidaten: Kurt Resl ist selbstständiger Versicherungsmakler und seit vier Jahren Mitglied der VP Eggelsberg. Seit 2019 ist er Parteiobmann-Stellvertreter und Organisationsreferent.

Schon wesentlich länger politisch aktiv ist der freiheitliche Landwirt Josef Maislinger, der zwölf Jahre Erfahrung in der Gemeindearbeit mitbringt und bereits bei der Wahl 2015 kandidierte. Damals bekam er 32 Prozent der Wählerstimmen, Christian Kager kam auf 59 Prozent.

Schwarzenhofer muss erneut in Stichwahl

Nicht ganz unerwartet kommt es auch dieses Mal in der Stadtgemeinde Mattighofen zu einer Stichwahl. Vier Kandidaten bemühten sich am Sonntag um den Bürgermeistersessel, für zwei geht das Rennen am 10. Oktober weiter: Daniel Lang (VP) kandiderte heuer das erste Mal und konnte auf Anhieb 28 Prozent der Stimmen holen. In zwei Wochen muss er gegen Langzeitbürgermeister Friedrich Schwarzenhofer (SP) antreten, der mit 33 Prozent nur 109 Stimmen mehr erreichen konnte.

Auch bei den vergangenen Wahlen in Mattighofen ist die Entscheidung erst in der Stichwahl gefallen: 2015 und 2009 trat Schwarzenhofer gegen Sonja Löffler von der „Bewegung für Mattighofen“ an. Löffler hatte aber bei beiden Malen das Nachsehen gegenüber ihrem früheren Parteikollegen. Die Entscheidung war 2015 äußerst knapp: Damals entschieden sich 51,9 Prozent der Mattighofner für Schwarzenhofer. Die ehemalige Sozialdemokratin und spätere Listengründerin Löffler hat sich, wie bereits berichtet, aus der Politik verabschiedet und ist heuer nicht mehr zur Wahl angetreten. Ihr Nachfolger Harald Breckner erreichte bei der diesjährigen Wahl 19 Prozent der Stimmen, ebenso wie Günter Sieberer von den Freiheitlichen.

FWP oder VP

Franz Pemwieser von der Liste FWP und bisheriger Bürgermeister Gilgenbergs muss in die Stichwahl.

Sein Gegenkandidat ist Christian Huber von der VP. Im ersten Durchgang erzielte dieser 49 Prozent, während Pemwieser auf 41 Prozent kam. Zehn Prozent erreichte der dritte im Bunde, Franz Kreuzeder von der FP. Auch bei der Wahl 2015 hatte Huber Pemwieser bereits herausgefordert. Damals aber ohne Erfolg: Es ist zu keiner Stichwahl gekommen, Franz Pemwieser hat bereits im ersten Durchgang 65 Prozent der Stimmen für sich gewinnen können.

Seit 2003 führt der gelernte Tischler die Geschicke der Gemeinde Gilgenberg.

50-Prozent-Hürde ganz knapp verpasst

Haarscharf ist Bürgermeister Valentin David an der 50-Prozent-Hürde vorbeigeschrammt. Er erhielt 49,8 Prozent der Stimmen und muss also noch bis 10. Oktober zittern. Gegen ihn tritt Johann Eberherr von der Liste OGL an, der am Sonntag auf 23,6 Prozent kam. Angetreten sind insgesamt vier Kandidaten: Zusätzlich zu den beiden auch Karin Jaidl von der SP (21 Prozent) und Horst Renzl von der FP (5,6 Prozent).

Vor sechs Jahren war es für Valentin David auch schon knapp, doch damals schaffte er es ohne Stichwahl. 2015 konnte er 50,5 Prozent der Wähler von sich überzeugen.

Johann Eberherr engagiert sich seit 1998 für die OGL und ist seit zwölf Jahren im Gemeindevorstand.

Diese Bürgermeister stehen fest